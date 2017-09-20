Глава МЧС: массовые эвакуации по всей России проводятся не из-за учений

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что массовая эвакуация людей в российских городах из-за сообщений об угрозе взрыва не связана с учениями. Министр назвал ситуацию «волной телефонного терроризма». По его словам министра, соответствующие ведомства сейчас внимательно анализируют эту ситуацию.

Министр отметил, что сейчас специалисты изучают «весь возможный спектр, причины этого явления». «Как только специалисты завершат эту работу, вся общественность получит полную достоверную информацию», — заявил Пучков.

По словам главы МЧС, сотрудники службы действовали «в реальной обстановке — когда, получив сообщение, наши пожароспасательные и другие подразделения реагировали на все эти вызовы». Министр отметил, что его ведомство профессионально выполняло свои задачи, равно как и органы управления, Национальный центр управления кризисными ситуациями на федеральном уровне и соответствующие центры в российских субъектах.

Пучков также заявил, что считает волну сообщений о заложенных взрывных устройствах серьезной проблемой, с которой столкнулась страна.

10 сентября стали появляться сообщения о минировании общественных мест, административных зданий в крупных городах России. Волна телефонного терроризма прокатилась по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Краснодару, Воронежу и многим другим российским городам. Отметим, что ни одна из угроз не подтвердилась. Из-за анонимных звонков было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (телефонный терроризм)

РБК со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что за массовыми звонками о «минировании» может стоять международная хакерская группировка. При этом «звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя».