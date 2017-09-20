Центробанк сообщил о санации Бинбанка

Центральный банк России заявил о финансовой помощи Бинбанку для поддержания его ликвидности, об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение о предоставлении денежных средств Бинбанку было принято после обращения кредитной организации. Объем финансовой поддержки не сообщается.

Также в опубликованном пресс-релизе подчеркивается, что при поддержке регулятора через Фонд консолидация получится «провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка».

«Проблемы Рост банка, взятого на санацию, и МДМ Банка оказались намного серьезнее, чем предполагалось в условиях падающего рынка и сложившейся экономической конъюнктуры», — рассказал глава совета директоров Бинбанка Микаил Шишханов о причинах обращения к ЦБ.

Как сообщил «Ведомостям» источник в ЦБ, банк получит деньги от регулятора уже сегодня.

Бинбанк обратился к ЦБ за помощью утром 20 сентября. ПАО «Бинбанк» — один из крупных московских частных банков. Собственники банка — Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев. Санация Бинбанка стала вторым случаем привлечения ФКБС для финансового оздоровления проблемных кредитных организаций — в августе ЦБ заявил о поддержке «ФК Открытие».

По данным «Банки.ру», на 1 сентября 2017 года обязательства Бинбанка перед населением составляли 533,72 млрд рублей.

Юлия Суханова