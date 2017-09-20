Москалькова: следствие возбудило 18 уголовных дел после исчезновения людей в Чечне

Следственные органы Чечни возбудили 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«Здесь есть уголовные дела, есть расследования по 18 из 31 человека в списке. Я просила вчера настойчиво, особенно Следственное управление по СКФО, по каждому обращению, связанному с непонятным исчезновением людей без вести пропавших, возбудить уголовное дело и проводить расследование», — сказала Москалькова, отметив, что по двоим есть информация, что они умерли естественной смертью.

Накануне Москалькова провела совещание в Чечне с местными правоохранителями и следователями. По ее словам, на встрече обсуждали «обращения местных жителей к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и публикациям в "Новой газете"».

Напомним, в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже «Новая» рассказала о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года и опубликовала список пропавших, которые могли стать жертвами внесудебных расправ.

Власти Чечни неоднократно называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».