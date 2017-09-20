В Москве могут установить памятник Сергею Бодрову-младшему

В 2018 году в Москве может появиться памятник Сергею Бодрову-младшему. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил координатор проекта Роман Сергеев.

Как отмечает агентство, монумент будет представлять собой бронзовую литую фигуру персонажа Данилы Багрова, которого актер сыграл в фильмах «Брат» и «Брат-2». Перед скульптурой объемными буквами будет выложена фраза «Я думаю, что сила в правде».

По словам координатора проекта, памятник хотели установить уже в этом году, но в силу определенных трудностей реализовать его не получится. Роман Сергеев уточнил, что сроком установки памятника назначено лето 2018 года, на создание монумента потребуется 2,5 млн рублей.

«В июле 2016 стартовал сбор средств и 27 декабря в день 45-летия [Бодрова-младшего] он был завершен. На данный момент народными средствами собрано 450 тыс. рублей из необходимых 2,5 млн рублей», — рассказал агентству один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, участвующий в сборе средств.

Сейчас авторы проекты обсуждают с властями Москвы варианты размещения скульптуры. Среди возможных мест: Покровский бульвар, площадь перед станицей метро Баррикадная, сквер на Кудринской площади и парк Декабрьского восстания.

20 сентября 2002 года съемочная группа Сергея Бодрова-младшего погибла при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье Северной Осетии. Всего в результате трагедии погибли 127 человек. В этом ущелье группа Бодрова-младшего снимала фильм «Связной».