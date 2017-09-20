Присяжные признали членов ростовской «банды амазонок» виновными в 10 убийствах

Присяжные Ростовского областного суда признали членов так называемой «банды амазонок» виновными как минимум в 10 убийствах, сообщает Би-би-си.

Среди жертв банды были сотрудники МВД и члены их семей. Одна из участниц банды — Инесса Тарвердиева — частично признала вину, рассказав, что мотивом к убийствам полицейских была личная ненависть к сотрудникам правоохранительных органов, а при убийстве гражданских ею руководила корысть. Как рассказала следователям Тарвердиева, она присутствовала при всех убийствах, но совершал их ее партнер Роман Подкопаев.

По версии следствия, в банду, орудовавшую в Ростовской области с 2007 года, входили также дочь Тарвердиевой Виктория, сестра Подкопаева Анастасия Синельник и ее муж Сергей. Последний работал автоинспектором в Аксайском районе Ростовской области.

Теперь присяжные определят, доказан ли факт существования банды, с какого года в нее вступила Виктория и являлась ли Инесса Тарвердиева ее лидером.

«Банде амазонок» вменяются несколько убийств, самое резонансное из которых — убийство подполковника милиции ГУВД Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супруги и двоих детей в 2009 году. Чудаков и сын были застрелены, а жена и дочь погибли от ножевых ранений. Убийство произошло на федеральной трассе «Дон». Преступники похитили фотоаппарат, ноутбук и деньги убитых, не взяв золотые украшения.

Мать Чудакова, выступающая в деле как потерпевшая, считает Тарвердиеву и Подкопаева непричастными к обвинению, а доказательства следствия — недостаточными.

«Амазонками» банду стали называть после текста «Коммерсанта», который писал, что возле одного из мест преступления нашли нож с надписью «Моей любимой амазонке». Позже выяснилось, что члены банды не использовали этот нож. Банду задержали 2013 году, дело передали в суд в 2015. С этого момента прошло более 10 предварительных слушаний. Допрос подсудимых начался в конце июля 2016 года.