МВД: задержание лидера «Христианского государства» не связано с запросом Поклонской

В МВД России заявили, что начали расследовать поджог автомобилей возле офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина после происшествия, а не после обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской, сообщается на сайте ведомства.

«МВД России сообщает, что процессуальная проверка информации о возгорании 11 сентября в Староконюшенном переулке Москвы транспортных средств была начата органами внутренних дел незамедлительно после получения сигнала о происшествии», — рассказали в МВД.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых.

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Ранее Наталья Поклонская заявила, что руководитель организации «Христианское государство — Святая Русь» задержан по ее депутатскому запросу.

«Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам радикально настроенным, с признаками экстремизма (…)», — объясняла Поклонская.

Лидера организации Александра Калинина задержали в среду, 20 сентября, за призывы поджигать кинотеатры, где будет показ фильма «Матильда». Угрозам подвергались не только прокатчики, но и сами создатели картины. Так, возле офиса адвоката режиссера ленты были подожжены два автомобиля. Как сообщал сам Добрынин, возле сгоревших машин были найдены записки «За Матильду гореть».

На экраны фильм выйдет 26 октября. В нем рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Юлия Суханова