Соавтор «Немагии» стал подозреваемым по делу о клевете на Тинькова

Кемеровский блогер, участник проекта «Немагия», снявший ролик про Олега Тинькова, Алексей Псковитин стал подозреваемым по делу о клевете, сообщают «Ведомости». Ранее он проходил по делу в качестве свидетеля.

Псковитин не стал комментировать ситуацию, рассказав, что подписал документы о неразглашении. При этом он посоветовал блогерам проверять достоверность информации до ее публикации.

По данным издания, материалы для ролика он взял из открытых источников — «Атон», журнал Forbes — и не знал, соответствует ли она действительности.

Напомним, в начале августа на YouTube-канале «Немагия» вышел ролик про банкира Олега Тинькова. В видео утверждается, что Тиньков «льстит» владельцу Альфа-Банку, занимается сомнительным бизнесом, некорректно обращается с сотрудниками. Количество просмотров ролика превысило 6,5 миллиона. В описании сказано: «Обзор создан в художественных целях, все персонажи вымышленные, любое совпадение случайно. Это всего лишь юмор, пародия и развлечение!)».

После этого «Тинькофф Банк» и сам Олег Тиньков подал в суд иск о защите чести и достоинства. Банк намерен взыскать с них 500 тысяч рублей. На прошлой неделе правоохранительные органы пришли с обыском к Псковитину.

Александра Копачева