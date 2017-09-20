В Астрахани студентов оштрафовали по статье о недоносительстве из «пакета Яровой»

Кировский районный суд Астрахани оштрафовал двух студентов Астраханского медицинского университета Д.Салаватова и Н.Магомедова на 80 тысяч рублей каждого. Их признали виновными по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Об этом сообщает Интерфакс.

По версии следствия, студенты общались с воюющими в составе незаконного вооруженного формирования (НВФ), в частности на территории Сирии, некоторые из которых раньше учились с ними в университете, а потом уехали из России для участия в боевых действиях в составе запрещенной в России организации «Исламское государство», пояснили агентству в управлении ФСБ по региону.

Как уточняет Интерфакс, расследованием этих уголовных дел занимался следственный отдел УФСБ России по Астраханской области. Отмечается, что оба подсудимых признали вину в полном объеме, поэтому уголовные дела были рассмотрены в особом порядке.

По словам собеседника агентства, еще два аналогичных дела рассматриваются Кировским районным судом Астрахани.

Напомним, первый в России приговор по статье о недоносительстве из «пакета Яровой» был вынесен Кировским районным судом Астрахани в феврале 2017 года.

Суд признал виновным жителя Астрахани Улукбека Гафурова по статье 205.6 УК РФ и обязал его выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.