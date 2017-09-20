В Сирии боевики ранили троих российских военных

Трое российских военных Сил специальных операций ВС России получили ранения при наступлении боевиков в Сирии. Взвод военной полиции России попал в окружение террористов в районе сирийского Идлиба. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

По словам Рудского, при нападении боевиков взвод военной полиции из 29 человек оказался заблокирован. Полицейские несколько часов отражали атаки боевиков вместе с бойцами местного племени Муали, которое подписало соглашение о присоединение к режиму прекращения боевых действий.

Из окружения военных вывел спецотряд деблокирования при поддержке авиации.

В группу деблокирования вошли подразделения сил специальных операций, военной полиции, укомплектованной военнослужащими, выходцами из северного Кавказа и сирийского спецназа. Действия отряда деблокирования поддерживали штурмовики Су-25, наносившие удары по боевикам с воздуха.

Как отметил начальник Главного оперативного управления ГШ, в итоге кольцо окружения удалось прорвать и подразделения вооруженных сил России вышли в район расположения правительственных войск.

По последним официальным данным, за время российской операции в Сирии погибли 36 россиян. По данным CIT, с начала 2017 года в Сирии погибли еще не менее десятка бойцов ЧВК «Вагнер».

Андрей Дубровский