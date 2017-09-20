В Самаре арестовали директора социологического центра за махинации с опросами

Самарский районный суд Самары арестовал до 18 ноября директора Приволжского центра общественного мониторинга Николая Явкина по обвинению в мошенничеству (часть 4 статья 159 УК РФ), сообщает Интерфакс.

По версии следствия, Явкин с 30 апреля по 7 июля 2015 года предоставил заказчику отчетные материалы об исполнении социологического опроса на 45 тысяч жителей региона, в котором содержались заведомо ложные сведения о количестве опрошенных лиц.

По этому контракту Явкин получил 10 млн рублей и якобы незаконно обратил в свою пользу 9,5 млн рублей из этой суммы. Следствие считает, что 8,3 млн рублей он перевел на принадлежащую ему банковскую карту.

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2013 по 2015 годы получила подряды на 62,2 млн рублей, из них 61,8 млн рублей — от департамента управления делами губернатора и правительства региона.

News163.ru называло Явкина «социологом Меркушина», губернатора Самарской области. По данным самарского агентство «Сам», социолог участвовал в создании предвыборной брошюры губернатора, которая посвящена врагам России, американо-западным разрушителям советско-тоталитарных «моральных» ценностей.

Анастасия Тороп