Саакашвили обязали заплатить штраф за незаконное пересечение украинской границы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили должен заплатить штраф за незаконное пересечение границы Украины, передает Интерфакс.

«Это административное нарушение, за него Саакашвили нужно заплатить штраф и оформить документы на пребывание в Украине», — сказал Луценко.

При этом Луценко напомнил, что те, кто организовал незаконное пересечение госграницы Саакашвили, попадают под уголовную ответственность.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что политик Михаил Саакашвили не будет выдворен из Украины и не будет арестован в связи с пересечением границы 10 сентября.

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Тогда Луценко отметил, что те, кто переправлял Саакашвили через границу будут иметь проблемы с уголовным делом, но не будут арестованы. В свою очередь, те, «кто бил украинских пограничников, будут иметь дело с уголовным производством и будут арестованы и должны сидеть семь лет».

Напомним, 10 сентября бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался на территорию Украины в районе пропускного пункта «Шегини».

За несколько часов до этого польские пограничники по распоряжению украинских железных дорог остановили поезд, в котором Саакашвили направлялся на Украину.

Ранее Госпогранслужба страны поручила изъять у экс-губернатора Одесской области внутренний украинский паспорт и два загранпаспорта как недействительные. О том, что власти Украины аннулировали украинское гражданство Саакашвили стало известно 26 июля.