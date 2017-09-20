НТВ опубликовал видео допроса напавшего на главу московского штаба Навального

Телеканал НТВ опубликовал видео допроса мужчины, которого задержали по подозрению в нападении на главу московского штаба Навального Николая Ляскина.

По словам мужчины, он узнал через интернет, что можно «подзаработать волонтером» и поехал в Москву. Там подозреваемый познакомился с Ляскиным в штабе «волонтерская, предвыборная, Алексея Ляскина… Алексея Навального».

«Он [Ляскин] мне предложил инсценировать нападение на двоих человек. Одного он мне показал фотографию, и нападение на самого себя. Пообещал заявление не писать. В принципе, предложил 150 тысяч — деньги немаленькие. Он мне первые 10 тысяч дал как задаток», — сообщил мужчина.

Ранее эти показания МВД пересказало в пресс-релизе. По данным «Интерфакса», задержанный имел судимость и наблюдался у психиатра.

Ранее Ляскин заявил в беседе с «Новой газетой», что до сих пор не видел задержанного по подозрению в нападении на него с железной трубой. По словам главы штаба Навального, сегодня следователь попросил Ляскина подъехать в отдел, не уточнив время.

«Я не понимаю, что у них там вообще происходит (в ОВД „Мещанском“ — ред.). Не показали ни человека, никаких очных ставок, и распространять такую информацию, для меня — это вообще шок», — добавил Ляскин.

По словам Ляскина, о «подкупе» он узнал от журналистов.

Накануне полиция задержала подозреваемого в нападении с железной трубой на Николая Ляскина. Им оказался 36-летний уроженец Ленинградской области.

Напомним, 15 сентября неизвестный напал на Ляскина, ударил железной трубой по голове и плечу. Врачи диагностировали у главы штаба Навального закрытую черепно-мозговую травму. Полиция возбудила дело по статье «хулиганство» (статья 213 УК России).