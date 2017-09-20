СК проверит бизнес расстрелянного из-за корпоративного конфликта в «Каширских родничках»

Сотрудники московского управления Следственного комитета России проверяют деятельность компаний, связанных с деловыми партнерами Алима Дадуева, на которого накануне было совершено покушение из-за корпоративного конфликта в санатории «Каширские роднички», сообщает РБК.

«Следователи не исключают, что к покушению на Дадуева могут быть причастны его партнеры по бизнесу», — рассказал РБК источник, знакомый с материалами расследования. Следователи изучают бухгалтерскую отчетность, а также договорные отношения фирмы.

Партнеры Дадуева, о которых идет речь, — экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина и совладельцы Мосуралбанка Эльдар Османов и Юрий Шульгин.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «ЭПМ-Холдинг» Дадуева и ООО «Консорциум «Энергопромфинанс», доля в которой принадлежит Сечиной, владеют ООО «Санаторий «Каширские роднички».

15 сентября в санатории произошла перестрелка из-за корпоративного конфликта. Тогда РБК сообщало о 16 пострадавших. Источник «Новой газеты» в медицинских кругах подтвердил, что в городскую больницу Каширы с огнестрельными ранениями госпитализировали троих человек.

Конфликт развернулся между структурами, связанными с Сечиной и ее бывшими партнерами в региональных энергосбытовых компаниях и Мосуралбанке — Эльдаром Османовым и Юрием Шульгиным (их интересы представляет Борис Гузеев).

19 сентября на проспекте Вернадского в Москве неизвестные обстреляли автомобиль Алима Дадуева. Он получил не менее двух огнестрельных ранений и находится в реанимации.