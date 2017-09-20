Reuters раскрыл схему обхода КНДР санкций США с участием России

Как минимум восемь кораблей КНДР, которые покинули Россию с грузом топлива в этом году, изменили первоначальный пункт назначения для обхода санкций, введенных США в ответ на ядерную программу Северной Кореи, узнал Reuters.

«Северная Корея использует обманные методы, чтобы скрыть истинное происхождение товаров. Было обнаружено, что Пхеньян регулярно фальсифицирует принадлежность и документацию судна», — сообщил помощник министра финансов США Маршалл Биллингслей в интервью комитету по иностранным делам Конгресса.

Как следует из расследования, восемь судов в разное время вышли из Владивостока или из порта вблизи Находки. После этого их отследили у северо-корейских портов Кимчхэк, Чхончжине, Хыннам и Наджин, хотя в документах были указаны Китай или Южную Корею в качестве места назначения.

По словам источника в компании, обслуживающей судна во Владивостоке, они все были загружены дизельным топливом, их грузоподъемность составляла от 500 до 2000 тонн.

Reuters отмечает, что не располагает доказательствами нарушений со стороны судов, чей маршрут был зафиксирован программами по отслеживанию судов. При этом изменения направления судна после начала маршрута не запрещено, неясно также, выгружено ли топливо с какого-либо судна в КНДР.

По данным отслеживающей системы только одно судно, Ma Du San, принадлежащее северокорейской Kyongun Shipping Co, оказалось непосредственно внутри периметра северокорейского порта Кимчхэк. До этого в него загрузили 545 тонн морского груза во Владивостокском терминале «Первая речка», который принадлежит российской «Независимой нефтегазовой компании».

1 июня Минфин США включило «Независимую нефтегазовую компанию» в санкционный список, заявив, что компания поставляла нефть Северной Корее, возможно, действуя в обход санкций. В самой компании не ответили на просьбу о комментарии агентства.

Напомним, 12 сентября Совбез единогласным решением наложил новые ограничения на Пхеньян в ответ на проведение КНДР испытаний ядерного оружия.

Анастасия Тороп