В Москве задержали участников массовой стычки гастарбайтеров

Сотрудники полиции пресекли массовую стычку с участием 50 гастарбайтеров возле торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино, сообщил РИА Новостям источник в правоохранительных органах.

Мигранты собрались около торгового цента из-за того, что сотрудники службы охраны избили гражданина Таджикистана, который работал в этом ТЦ грузчиком, сообщает Интерфакс. Пострадавший был доставлен в больницу.

Ранее телеграм-канал Mash, связанным с Life, сообщал, что 150 мигрантов требуют выдать им сотрудников охраны, избивших одного из продавцов.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта возле торгового центра.

«Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств», — сказал дежурный офицер. Он не уточнил число задержанных.

По данному факту проводится проверка, сообщили в главке.

Анастасия Тороп