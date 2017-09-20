В Москве задержали участников массовой стычки гастарбайтеров
Сотрудники полиции пресекли массовую стычку с участием 50 гастарбайтеров возле торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино, сообщил РИА Новостям источник в правоохранительных органах.
Мигранты собрались около торгового цента из-за того, что сотрудники службы охраны избили гражданина Таджикистана, который работал в этом ТЦ грузчиком, сообщает Интерфакс. Пострадавший был доставлен в больницу.
Ранее телеграм-канал Mash, связанным с Life, сообщал, что 150 мигрантов требуют выдать им сотрудников охраны, избивших одного из продавцов.
"Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ñ, ÐÐ¾ÑÐºÐ²Ð°" ÐÑÑÐ¼Ð¾ ÑÐµÐ¹ÑÐ°Ñ Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ Ð¢Ð¦ "ÐÐ¾ÑÐºÐ²Ð°" ÑÐ¾Ð±ÑÐ°Ð»Ð¸ÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ 150 Ð¼Ð¸Ð³ÑÐ°Ð½ÑÐ¾Ð². ÐÐ½Ð¸ ÑÑÐµÐ±ÑÑÑ Ð²ÑÐ´Ð°ÑÑ Ð¸Ð¼ ÑÐ¾ÑÑÑÐ´Ð½Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð¾Ñ ÑÐ°Ð½Ñ, Ð¸Ð·Ð±Ð¸Ð²ÑÐ¸Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð°Ð²ÑÐ¾Ð². pic.twitter.com/gGcAQuT4QC— Press Focus (@Press_Focusnik) September 20, 2017
В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта возле торгового центра.
«Участники конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательств», — сказал дежурный офицер. Он не уточнил число задержанных.
По данному факту проводится проверка, сообщили в главке.
Анастасия Тороп