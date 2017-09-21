Кадыров рассказал об итогах проверки Москальковой соблюдения прав человека в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, которая изучала ситуацию с соблюдением прав человека в республике. О своих впечатлениях от встречи и итогах поездки Кадыров рассказал в инстраграме.

«Я считаю, что главным результатом поездки Москальковой стало установление истины с так называемыми списками, публикуемыми некоторыми СМИ», – написал Кадыров. Он добавил, что «эту „утку“ давно мусолили наши недруги».

«В результате выяснилось, что двое из этого списка живы, и более того, живут у себя дома, занимаются своим хозяйством, другие умерли собственной смертью, либо в боестолкновениях при проведении спецопераций против участников НВФ», — сообщил глава Чечни.

Ранее Москолькова отчиталась об итогах поездки в Чечню, и сообщила, что следственные органы региона возбудили 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей.

Также Москалькова провела совещание в Чечне с местными правоохранителями и следователями. По ее словам, на встрече обсуждали «обращения местных жителей к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и публикациям в "Новой газете"».

Напомним, в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Затем «Новая» рассказала о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года и опубликовала список пропавших, которые могли стать жертвами внесудебных расправ.

Власти Чечни неоднократно называли публикации «Новой газеты» клеветой. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией».