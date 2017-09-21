Президент Федерации мигрантов рассказал о причинах конфликта у ТЦ «Москва»

Президент Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права Каромат Шарипов рассказал о подробностях избиения работающего в торговом центре «Москва» гражданина Таджикистана, после которого толпа мигрантов вышла к ТЦ. Об этом сообщает Дождь.

По словам Шарипова, около 14:30 20 сентября к гражданину Таджикистана, который занимался перевозкой вещей в тележках в торговом центре, подошли охранники. Затем они вывели мужчину на свалку рядом с торговым центром и избили, из-за чего он потерял сознание.

Пострадавшего замотали белой материей и выбросили за пределы рынка, чтобы сотрудники ЧОП избежали ответственности за инцидент, уточнил Шарипов. Затем мужчину нашли таксисты и вызвали скорую помощь.

«Народ видел, что происходит. Сами рабочие, никто с улицы не приходил. Сами рабочие потребовали наказать преступника. Вместо того, чтобы наказать преступника, начали хватать людей и избивать. Стали их везти в отдел „Люблино“, там около 200 граждан находится, наших земляков», — отметил он.

По данным Дождя, у городской клинической больницы №68, куда доставили избитого, находятся порядка 10—11 человек — его сторонников. Они рассказали, что пострадавший находится в реанимации.

Ранее РИА Новости сообщали о массовом задержании у ТЦ «Москва». По словам источника агенства, на Тихорецком бульваре была пресечена «массовая стычка» с участием 50 гастарбайтеров из-за того, что охрана ТЦ побила грузчика, трудового мигранта. На место прибыли полицейские.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт пресечения попытки бытового конфликта возле торгового центра, но не уточнили количество задержанных.

По данным Интерфакса, в конфликте участвовали около 150 мигрантов, 30 из них были задержаны.