ЦБ объявил о санации Бинбанка

Продолжение Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка и Рост банка, сообщает регулятор

Ранее владелец банка Микаил Шишханов сообщил в интервью РБК, что Банк России согласился на проведение процедуры санации Бинбанка.

«Банк продолжит работать. Не будет никаких заморозок требования — то есть обычная, нормальная работа, как банк всегда работал, так и будет продолжать работать. Как с пассивами, то есть, для вкладчиков, так и для людей, кто у нас получает кредиты. И это очень важно. Я это могу спокойно официально заявить, что я сам это слышал на совещании.», — уточнил Шишханов.

По оценке акционера Бинбанка, процесс санации займёт до 8 месяцев.

Ранее Центральный банк России заявил о финансовой помощи Бинбанку для поддержания его ликвидности.

Накануне «Ведомости» рассказали, что ЦБ может ввести в Бинбанке временную администрацию и передать его в Фонд консолидации банковского сектора. Об этом решении должны объявить 21 сентября.

При положительном решении о санации Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКСБ) — это станет вторым случаем привлечения ФКБС для финансового оздоровления проблемных кредитных организаций.

Напомним, 29 августа Центробанк принял решение о санации банка «Открытие». Сообщалось, что Банк России будет участвовать в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

ПАО «Бинбанк» — один из крупных московских частных банков.По данным «Банки.ру», на 1 сентября 2017 года обязательства Бинбанка перед населением составляли 533,72 млрд рублей.

Анастасия Тороп