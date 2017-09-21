На автобусах Владивостока появились баннеры «СтопМатильда»

На автобусах Владивостока появились баннеры с надписью «СтопМатильда.рф», сообщает издание «Восток Медиа».

«"Матильда" — это «не просто фильм, а исторический выбор народа», — сообщается на автобусах 54-го маршрута Владивостока.

Информацию о появлении баннеров РИА Новости подтвердили в мэрии Владивостока. Там отметили, что не вмешиваются в частные дела транспортных компаний, даже несмотря на общественный резонанс, который вызывает контекст этой рекламы.

«Нам важно, чтобы соблюдался маршрут, график движения, а вся наружная реклама на автобусах — не в нашей компетенции», — заявил представитель мэрии.

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В краевом УФАС агентству сообщили, что не получали жалоб по этому поводу.

«Мы сейчас проверяем только обращение жителей Москвы по поводу трейлера фильма, однако такое же обращение поступило во многие управления ФАС по России», — сказали там.

В прокат фильм Алексея Учителя «Матильда», повествующий об об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выйдет 26 октября.

От проката картины отказалась крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино». Это произошло после того, как 3 сентября в Екатеринбурге водитель УАЗ врезался в кинотеатр «Космос», после чего поджег машину. По неофициальной информации, свои действия он объяснил протестом против фильма.

До этого создатели кинофильма «Матильда» неоднократно подвергались осуждению со стороны общественности и угрозам. В конце августа студию Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью. 11 сентября возле офиса адвоката режиссера неизвестные подожгли два автомобиля. Сам юрист Добрынин заявил, что возле сгоревших машин обнаружил записки «За Матильду гореть». По фактам нападения были заведены уголовные дела.

Анастасия Тороп