Муляж бомбы был обнаружен на московской ТЭЦ

Муляж бомбы был обнаружен утром 21 сентября на ТЭЦ-11 «Мосэнерго», расположенной на востоке Москвы, сообщает Интерфакс со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

«В результате осмотра установлено, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и угрозы не представляет. Угроза террористического акта снята, ТЭЦ-11 работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В пресс-службе столичной полиции подтвердили информацию об обнаружении бесхозного предмета, не представляющего опасности.

Напомним, что с 10 сентября стали появляться сообщения о минировании общественных мест, административных зданий в крупных городах России. Волна телефонного терроризма прокатилась по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Краснодару, Воронежу и многим другим российским городам.

При этом ни одна из угроз не подтвердилась. Из-за анонимных звонков было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (телефонный терроризм).

РБК со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что за массовыми звонками о «минировании» может стоять международная хакерская группировка. При этом «звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя».

Анастасия Тороп