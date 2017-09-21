В Забайкалье объявившим голодовку горнякам выплатили зарплату

В Забайкалье работники Дарасунского рудника прекратили трехдневную голодовку после того, как была погашена задолженность по зарплате, заявили в пресс-службе губернатора региона, сообщают РИА Новости. В протесте принимали участие 52 человека.

По данным агентства, 19 сентября горнякам заплатили 11,8 млн рублей задолжности по зарплате. Общая сумма, которую требовали выплатить работники рудника, составляла 38 млн рублей.

​«Оставшиеся средства были перечислены 20 сентября, после чего шахтеры приняли решение прекратить голодовку», — рассказали агентству в пресс-службе губернатора Забайкалья.

Напомним, что 18 сентября шахтеры объявили голодовку из-за задержки зарплаты. Сначала в акции протеста участвовали 20 человек — работники рудника, ранее сокращенные с предприятия без погашения долгов по зарплате.

Всего под сокращение попали около 500 работников, и никто из них не получил расчетные выплаты. Забастующие планировали голодать до погашения задолженности.

В региональном управлении Следственного комитета проводят процессуальную проверку по факту невыплаты зарплат. Проверку в отношении ООО «Дарасунский рудник» также начала прокуратура Забайкальского края.