В Забайкалье объявившим голодовку горнякам выплатили зарплату
В Забайкалье работники Дарасунского рудника прекратили трехдневную голодовку после того, как была погашена задолженность по зарплате, заявили в пресс-службе губернатора региона, сообщают РИА Новости. В протесте принимали участие 52 человека.
По данным агентства, 19 сентября горнякам заплатили 11,8 млн рублей задолжности по зарплате. Общая сумма, которую требовали выплатить работники рудника, составляла 38 млн рублей.
«Оставшиеся средства были перечислены 20 сентября, после чего шахтеры приняли решение прекратить голодовку», — рассказали агентству в пресс-службе губернатора Забайкалья.
Напомним, что 18 сентября шахтеры объявили голодовку из-за задержки зарплаты. Сначала в акции протеста участвовали 20 человек — работники рудника, ранее сокращенные с предприятия без погашения долгов по зарплате.
Всего под сокращение попали около 500 работников, и никто из них не получил расчетные выплаты. Забастующие планировали голодать до погашения задолженности.
В региональном управлении Следственного комитета проводят процессуальную проверку по факту невыплаты зарплат. Проверку в отношении ООО «Дарасунский рудник» также начала прокуратура Забайкальского края.