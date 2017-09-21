Google объявила о покупке части бизнеса HTC

Корпорация Google намерена приобрести часть подразделения по разработке смартфонов тайваньской компании HTC. Об этом говорится в блоге старшего вице-президента Google Рика Остерло. Он отвечает в компании за разработку устройств.

По его словам, эта сделка является продолжением «нашей большой ставки на аппаратные средства». «Во многом это соглашение является свидетельством десятилетней истории совместной работы HTC и Google», — отметил Остерло.

По данным The New York Times, сделка обойдется Google в $1,1 млрд и будет закрыта в начале следующего года. Однако регуляторы еще должны одобрить соглашение двух компаний.

Согласно условиям, Google получит неэксклюзивные права на интеллектуальную собственность HTC, а тайваньская компания продолжит выпускать собственные смартфоны.

По словам представителя HTC, сделка затронет около двух тысяч сотрудников компании. Большинство из них уже так или иначе задействованы в совместных проектах с Google.

В 2016 году на рынке появился смартфон Pixel для Google. В его разработке участвовала HTC. В начале ноября 2017 года ожидается выход нового телефона для Google, над которым также работает тайваньская компания.

В 2012 году Google приобрела компанию Motorola Mobility (сделка обошлась в $12,5 млрд). Спустя спустя два года Google продала Motorola китайской компании Lenovo за $2,9 млрд.