Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала «Сноб»

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продала свой последний актив в медиабизнесе — ООО «Сноб Медиа» — его гендиректору Марине Геворкян, сообщается на сайте издания «Сноб».

ОНЭКСИМ прекратил свое участие в российских медиаактивах, продав 100% доли в «Сноб Медиа». По данным «СПАРК-Интерфакс», стоимость составила 1,1 млн рублей.

«Для нас принципиально важно было реализовать проект такому инвестору, кто и в дальнейшем был бы готов брать на себя ответственность за развитие бренда, который нам удалось сделать лидером в своем сегменте рынка. Именно таким инвестором является Марина Геворкян, которая на протяжении последних лет отвечала за развитие бизнес-модели проекта и его эффективность», — сказал гендиректор ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов.

Сама Геворкян также подтвердила информацию, отметив, что уже 9 лет ее профессиональная деятельность связана с проектом «Сноб». По ее оценкам, в следующем году «Сноб» должен стать безубыточным.

«Базовые принципы — качественная публицистика, оперативная новостная журналистика, живой и тесный контакт с читательской аудиторией в рамках интернет-сообщества и клуба при этом останутся неизменными. Хочу заверить в этом редакционную команду и всех неравнодушных к судьбе нашего проекта», — сказала Геворкян.

В 2008 году проект «Сноб» запустил основатель издательского дома «Коммерсантъ» Владимир Яковлев, финансировал его Михаил Прохоров. В 2011 году Яковлев покуинул проект из-за разногласий с ОНЭКСИМ.