Лидера «Христианского государства» отпустили после допроса

Лидера движения «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина опросили по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Алексея Учителя и отпустили из полиции, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, его высказывания «в адрес фильма "Матильда" и его автора Алексея Учителя переданы на экспертизу». Калинин будет дожидаться результатов расследования на свободе.

Его брата Юрия Калинина и еще двух фигурантов дела — Александра Баянова и Дениса Манталуце — обвинили в умышленном уничтожении имущества путем поджога из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 167 УК России).

Вина задержанных подтверждается изъятыми при обысках канистрами с остатками бензиновой смеси и записками «За Матильду гореть», отмечает источник.

Информацию подтверждает и источник РБК. Официальных комментариев правоохранительных органов нет. Комментарий самого Калинина «Новой газете» на момент написания заметки получить не удалось.

Накануне ФСБ и департамент по противодействию экстремизму МВД задержали трех активистов движения «Христианское государство – Святая Русь». Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что руководитель организации «Христианское государство — Святая Русь» задержан по ее депутатскому запросу. Однако в МВД опровергли эту информацию.

При это задержанные признались, что причастны к поджогу автомобилей и звонку о «минировании» торгового центра «Черемушки» во Владивостоке.

Калинин неоднократно высказывался против фильма. В соцсетях он заявлял, что звонки о «минировании» кинотеатров в регионах России — это действия противников «Матильды». В начале сентября неизвестные подожгли две машины у офиса Константина Добрынина. Адвокат рассказал, что возле сгоревших машин обнаружил записки «За Матильду гореть».

Александра Копачева