Омбудсмен Татьяна Москалькова выяснила судьбу чеченцев из публикаций «Новой газеты» о внесудебных казнях. Работа комиссии продолжится

Встреча Татьяны Москальковой с представителями силовых ведомств Чечни в Грозном. Фото: инстаграм омбудсмена

В четверг, 21 сентября, в столице Чечни состоялась встреча сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой с представителями силовых структур Чечни: МВД, Следственного комитета и прокуратуры. Цель встречи — установить судьбу чеченцев, о которых «Новая газета» рассказывала в материалах о внесудебных расправах в республике.

Удалось выяснить, что трое из упомянутых «Новой газетой» жителей Чечни погибли в результате боестолкновений 18 декабря (нападение на Грозный).

Двое — умерли своей смертью. Представитель аппарата Москальковой Иван Соловьев выехал в села Гехи и Курчалой, где встретился с родственниками погибших. Они предъявили свидетельства о смерти и просили их больше не беспокоить.

Также чеченским МВД и СК возбуждено 12 уголовных дел, фигуранты которых объявлены в розыск в связи с террористическими намерениями, а некоторые уже заочно арестованы. Все они упоминались в списке «Новой газеты».

«Это не те материалы, которые останутся для истории, по ним продолжится работа», — пообещал Соловьев из аппарата омбудсмена. Он знакомился с материалами дел лично.

Сама Татьяна Москалькова заявила, что не намерена оставлять без внимания проверку, проводимую по обращению «Новой газеты» в Следственный комитет по Северо-Кавказскому федеральному округу и далее: «Мы остались неудовлетворены длительностью проверки, проводимой СК по СКФО».

На вопрос «Новой газеты» о перспективах вывода расследования уголовного дела за пределы Чечни, она ответила: «Закон обязывает соблюдать подследственность. Но мы ищем возможности изъятия материалов в центральный аппарат. У уполномоченного есть соответствующее право — и я им воспользуюсь. В Пятигорск будет командирован сотрудник, который возьмет на контроль этот вопрос».

Напомним, в июле «Новая газета» опубликовала список из 27 чеченцев, рассказав о том, что они были предположительно расстреляны в ночь на 26 января 2017 года в Грозном при участии сотрудников силовых ведомств Чечни. Сообщение вышло на федеральный уровень: о необходимости проверить эти данные Москалькова рассказала президенту Владимиру Путину во время рабочей встречи, а Путин попросил силовые ведомства оказать содействие комиссии омбудсмена. Власти Чечни опровергали информацию «Новой газеты».