Минприроды назвало города с самым грязным воздухом

За последние три года в России ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу, говорится в госдокладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», подготовленном Минприроды. Об этом пишет газета «Известия».

По данным ведомства, только в 2016 году в воздух попало на 1,1% больше вредных примесей, чем в предыдущем году. При этом большая часть из них (55%) — от предприятий. Однако в 2016 году прирост выбросов зафиксирован не со стороны предприятий (всего 0,3%), а со стороны автомобильного и железнодорожного транспорта (с 2,1% в 2015-м до 5,7% в 2016 году).

В список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы попали Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

В большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. В Иркутской области таких городов 14. В Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области.

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Из-за загрязнения воздуха заболеваемость астмой у детей выросла в 1,7 раза, у взрослых — в полтора раза, отмечается в докладе Минприроды. География заболеваемости астмой совпадает с данными по наибольшим выбросам в атмосферу (Иркутская, Кемеровская, Самарская области и Алтайский край). В целом, воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения испытывают 15% городского населения.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что патологии органов дыхания, связанные с загрязнением воздуха, в 2016 году наблюдались практически в половине субъектов страны. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в Иркутской, Смоленской, Калужской, Самарской, Свердловской областях, Удмуртии и Красноярском крае.

Причинами плохого качества воздуха в Роспотребнадзоре назвали отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатацию устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных, а также ошибки в планировке и застройке населенных пунктов, которые часто размещают рядом с промышленными объектами.