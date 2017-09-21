Полиция возбудила уголовные дела после конфликта охраны с мигрантами у ТЦ «Москва»

Полиция возбудила уголовное дело после конфликта охранников торгового центра с трудовыми мигрантами. В результате инцидента пострадал один человек, его доставили в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Дело возбуждено по статье побои (116 УК РФ). В сообщении ведомства говорится, что сотрудники полиции задержали на месте инцидента 90 человек.

По информации Интерфакса, пострадавшим в результате инцидента с охранниками ТЦ оказался гражданин Таджикистана Навруз Каримов, сейчас он находиться в тяжелом состоянии в городской клинической больнице № 68.

«Он жив, он находится в отделении нейрохирургии, пока состояние здоровья оценивается как тяжелое, но температуры нет», — сообщили агентству в справочной учреждения.

Ранее президент Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права Каромат Шарипов объяснил причины «стычки» между охранниками ТЦ «Москва» и мигрантами. По словам правозащитника, ранее охранники до потери сознания избили работающего в торговом центре гражданина Таджикистана, после чего пострадавшего замотали белой материей и выбросили за пределы рынка. Таким образом, сотрудники ЧОП хотели избежать ответственности за инцидент, пояснил Шарипов. Он уточнил, что избитого нашли таксисты и вызвали скорую помощь.

Затем, по данным СМИ, группа мигрантов вышла к торговому центру. «Массовую стычку» охранников с трудовыми мигрантами пресекла полиция.