Комитет Госдумы вернул Мизулиной ее законопроект о запрете беби-боксов

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей вернул сенатору Елене Мизулиной законопроект о запрете в России беби-боксов, передает ТАСС.

Как объяснила зампредседателя комитета Ольга Окунева, Мизулина при повторном внесении законопроекта, «не обратила внимание, что изменились требования к внесению законопроектов, [предусматривающих изменения] в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)».

«Она сегодня не присутствует [на заседании комитета], предварительно она с решением комитета согласна, мы возвращаем его автору», — добавила Окунева.

Напомним, Елена Мизулина повторно внесла в Госдуму проект закона о запрете бэби-боксов в России 20 июля, через месяц после того, как депутаты отклонили аналогичный документ.

Сенатор предлагала ввести административную ответственность за создание механизмов, которые позволяют анонимно отказаться от ребенка — штрафовать от 1 до 5 миллионов рублей либо приостанавливать деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

Бэби-боксы — это специально оборудованные окна в медучреждении, где мамы анонимно могут оставить нежеланных детей. Противники бэби-боксов считают, что их существование стимулирует рост отказов от детей, однако их отсутствие, как отмечали в правительстве, является препятствием к получению медицинской помощи.