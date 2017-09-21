Украина выплатила России часть издержек по иску на 3 млрд долларов

Украина выплатила России 1,16 млн фунтов стерлингов по иску о долге из-за покупки еврооблигаций, сообщается на сайте Минфина России.

В ведомстве отметили, что это часть судебных издержек.

В июне Украина обжаловала решение Лондонского суда по делу о еврооблигационному долгу в размере 3 млрд долларов перед Россией. Слушания апелляции предварительно назначены на вторую половину января 2018 года.

В марте этого года Высокий Суд Лондона обязал Украину выплатить 3 млрд долларов в счет погашения приобретенных Россией в 2013 году еврооблигаций.

Долг Украины перед Россией возник в результате договоренности от декабря 2013 года между президентом России Владимиром Путиным и действовавшим тогда президентом Украины Виктором Януковичем. Согласно условиям договора, Россия должна была разместить в украинских финансовых облигациях 15 млрд долларов и снизить цену на газ на 30%. До изгнания Януковича из Украины Россия успела выкупить облигаций на 3 млрд долларов.

В 2016 году Россия инициировала судебное разбирательство по этому вопросу.

Александра Копачева