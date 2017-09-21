РБК вновь сообщил о возможном уходе губернатора Самарской области

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин покидает свой пост, сообщает РБК со ссылкой на трех источников, близких к Кремлю. По словам одного из них, официально об отставке Меркушкина может быть объявлено на следующей неделе.

Источник, близкий к властям Самарской области, сообщил, что «Меркушкин экстренно вылетел в Москву на встречу в администрации президента, очевидно, решается его судьба».

По словам близкого к Кремлю собеседника, уход Меркушкина обсуждался еще весной, но тогда на его место не нашли компромиссную фигуру. Нынешнее решение об отставке означает, что компромиссная фигура на его место найдена, отметил он.

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Руководитель пресс-службы самарского губернатора Илья Чернышев в беседе с «Новой газетой» заявил, что губернатор продолжает исполнять свои обязанности в «рабочем режиме».

«Рабочий график губернатора очень плотный и расписан на несколько недель вперед, что говорит само за себя. Сегодня, например, глава региона поздравляет в Тольятти сотрудников АвтоВАЗа с Днем машиностроителя, завтра посещает традиционную агропромышленную выставку. Намечены мероприятия и на ближайшие выходные. Все штатно, в рабочем режиме», — сообщил он.

В апреле РБК уже сообщал о возможной отставке Меркушкина. Тогда издание также писало, что о его уходе может быть объявлено «в начале следующей недели». Кроме этого, о скором уходе губернатора со своего поста писал «Коммерсантъ».