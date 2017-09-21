Руководство «Черкизово» заподозрили в выводе в офшор 300 млн рублей

Руководство группы компаний «Черкизово» заподозрили в незаконном занижении налоговой ставки и выводе в офшор около 300 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, руководство «Черкизово» выплачивало дивиденды кипрскому владельцу акций агрохолдинга через незаконные офшорные схемы. Злоумышленники планировали занизить налоговую ставку с 15 до 5%, указывают в МВД.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ («неисполнение обязанностей налогового агента»). 39-летнего подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Как отмечает агентство, расследованием этого дела занимаются сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ Следственного комитета России по Москве.