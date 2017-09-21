На перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева во избежание несчастных случаев

Специалисты общественного фонда «Памяти группы Дятлова» разработали проект установки пунктов обогрева для туристов и путешественников на перевале Дятлова в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил руководитель общественного фонда Юрий Кунцевич.

По его словам, такие пункты позволят в разы сократить количество несчастных случаев на перевале. Кунцевич отметил, что подобные пункты уже существуют на перевалах в Европе и Австралии.

«[Они] оборудованы всем необходимым, и ими туристы могут пользоваться бесплатно. Аналогичные пункты мы хотим установить и на перевале Дятлова, куда массового приезжают туристы. Проект по их установке уже разработан, планируем его реализовывать на бюджетные средства, а также привлечь частные инвестиции», — сообщил Кунцевич.

Проект, по его словам, будет внесен в законодательное собрание региона на рассмотрение.

18 сентября в районе перевала Дятлова погиб турист. Следственный отдел по городу Ивдель СК России по Свердловской области организовал доследственную проверку. Кроме этого, в январе прошлого года также сообщалось о гибели туриста на этом перевале.

Перевал был назван в честь туристической группы во главе с Игорем Дятловым, погибшей в 1959 году. Обстоятельства произошедшего до сих пор не ясны. Среди версий гибели альпинистов фигурируют как военные испытания, так и паранормальные явления.