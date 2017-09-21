Президент Владимир Путин посетил офис «Яндекса» в Москве, чтобы поздравить сотрудников с 20-летием компании.

Путин встретился с финансовым директором Грегори Абовски и гендиректором Александром Шульгиным, которые продемонстрировали ему карту России с отмеченными там городами, где у «Яндекса» есть офисы разработки. Президент отметил, что компании стоит подумать об открытии офиса на Дальнем Востоке, так как этот регион активно развивается.

Также в «Яндексе» показали Путину разработанный компанией беспилотный автомобиль и голосового помощника Алису, которая может показать пользователю маршруты по городу или рассказать о погоде.

Издание The Bell узнало, что на этой неделе в компании была репетиция визита с участием сотрудников администрации президента. Работникам «Яндекса» рекомендовали специально не наряжаться к приезду президента, так как «вся обстановка должна быть максимально приближена к реальной жизни».По словам источников издания, сотрудников также заранее просили не запирать тумбочки и шкафы, так как они могут быть проверены.

Сегодня же всех сотрудников тщательно досматривали на входе в офис. Издание «Медиазона» со ссылкой на сотрудников компании сообщило, что некоторых работников сегодня не пустили в офис, так как они оказались в неких «черных списках». Собеседники Meduza также рассказали, что последние полчаса перед приездом Путина присутствующим запретили вставать с мест, вплоть до запрета на посещение туалета.

Как писала газета «Ведомости», идея визита Путина в «Яндекс» принадлежит администрации президента и является частью предвыборной стратегии по завоеванию доверия молодого электората.