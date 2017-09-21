В центре Ростова-на-Дону загорелась десятиэтажная гостиница

Фото: сообщество Ростов главный / Вконтакте

В центре Ростова-на-Дону загорелась десятиэтажное здание гостиницы в переулке Семашко, сообщает региональное МЧС.

«Есть угроза распространения пожара на близлежащие строения. Площадь пожара около 800 кв.м. Также произошло возгорание 4-х припаркованных автомобилей», — сказано в сообщении ведомства.

Пожару присвоена третья категория сложности. В МЧС уточнили, что погибли два человека.

Напомним, в середине августа в центре Ростова-на-Дону загорелись жилые дома. Один человек погиб, за медицинской помощью обратились не менее 45 человек. По словам местных жителей, пожар начался из-за поджога здания черными риэлторами. В МВД заявляют — очаг пожара находился в заброшенных постройках.

Следственный комитет России возбудил дело о халатности чиновников и коммунальщиков (статья 293 УК РФ). Обыски прошли у риэлторов, в рамках уголовного дела, которое возбудило региональное МВД по признакам статьи «умышленные уничтожение или повреждение имущества» (статья 167 УК РФ).

Александра Копачева