В полиции опровергли освобождение лидера «Христианского государства»

В полиции опровергли информацию об освобождении лидера «Христианского государства» Александра Калинина. После допроса ативиста задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняет агентство, православного активиста задержали по уголовному делу о поджоге автомобилей около офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина.

Как рассказал источник агентства, Калинина доставили в полицию для допроса накануне. По результатам допроса его задержали.

Всего по этому делу, как отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны четыре человека, трем из них предъявлены обвинения.

Ранее Интерфакс сообщил об освобождении лидера движения «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина после допроса по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката Алексея Учителя.

Лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина задержали накануне. СМИ сообщали, что Калинин задержан из-за призывов сжигать кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда» Алексея Учителя.