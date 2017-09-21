ОМОН пресек сходку мигрантов у ТЦ «Москва» в Люблино

Сотрудники ОМОНа задержали около десяти человек у торгового центра «Москва» на Тихорецком бульваре в Люблино, сообщает телеканал «Дождь».

На видео, которое опубликовал телеканал, видно, как от ОМОНа убегает большая толпа людей. По словам корреспондента «Дождя», толпа мигрантов разбежалась после того, как начались задержания.

Мигранты собрались у торгового центра «Москва» из-за произошедшего 20 сентября инцидента. Тогда был избит грузчик, уроженец Таджикистана. Вечером того же дня десятки человек собрались у здания ТЦ. «Массовая стычка» также была пресечена.

Позже президент Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права Каромат Шарипов рассказал, что грузчика избили до потери сознания, после чего его замотали белой материей и выбросили за пределы рынка, чтобы сотрудники ЧОП избежали ответственности за инцидент.