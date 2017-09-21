Сотрудников «Яндекса» эвакуировали из офиса по пожарной тревоге через два часа после визита Путина

Сотрудников «Яндекса» эвакуировали из здания по тревоге. Об этом «Медиазоне» рассказал сотрудник компании. Сам он не присутствовал в этот момент в здании, однако об эвакуации ему сообщили коллеги.

«Всех послали домой. Тем, у кого вещи остались, сказали ждать неопределенное время», — добавил Андрей Гаркавый.

За два часа до этого офис компании посетил президент России Владимир Путин. Газета «Ведомости» сообщала, что идея этого визита администрации главы государства и является частью предвыборной стратегии по завоеванию доверия молодого электората.

С вечера 10 сентября в экстренные службы крупных российских городов поступают анонимные сообщения о минировании социальных и административных объектов: школ, институтов, вокзалов, торговых центров, а также жилых зданий.

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