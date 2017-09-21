Украинская полиция засекретила решения судов по делу об убийстве Павла Шеремета

Национальная полиция Украины засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Эти меры действуют с 24 июля. Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос издания «Украинские Новини».

В своем ответе Нацполиция не указала причину такого решения. По информации издания, сейчас в Едином реестре судебных решений из открытого доступа удалены более 200 решений по делу об убийстве Шеремета. Среди прочих удалены решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного дела, отмечают «Украинские Новини».

Ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал от украинских правоохранительных органов публичного отчета о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

В мае OCCRP и портал Slidstvo.Info опубликовали документальный фильм «Убийство Павла», в котором говорится, что незадолго до гибели Павла Шеремета рядом с его домом находился как минимум один сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко. В СБУ тогда заявили, что упомянутый сотрудник был уволен из спецслужбы еще в 2014 году.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство. Автомобиль принадлежал его гражданской жене, руководителю интернет-издания «Украинская правда» Алене Притуле.