Явлинский: «Яблоко» определит кандидата на пост мэра Москвы на праймериз

Кандидат на пост мэра Москвы от партии «Яблоко» будет определен в результате праймериз. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель федерального политкомитета и основатель партии Григорий Явлинский.

«Я иду на президентские выборы, потому что это единственный шанс сейчас что-то изменить. По выборам мэра: у нас есть кандидат в мэры от партии — Сергей Митрохин. Дмитрий Гудков заявил о своём намерении идти в мэры. Мы проведём дебаты, на которых будет обсуждаться будущее Москвы. Оценку этим дебатам даст партия, муниципальные депутаты, журналистское сообщество. Так мы выберем кандидата, которого поддержим», — рассказал Явлинский.

На вопрос о том, планируется ли провести праймериз перед президентскими выборами, зампред партии Николай Рыбаков ответил, что Явлинского уже выбрали единым кандидатом.

«Политики, которые являются нашими союзниками, это и Владимир Рыжков и Дмитрий Гудков, они уже поддержали кандидатуру Явлинского в президентских выборах. Наша задача — чтобы наш кандидат вышел во второй тур. Для этого в первом туре должно принять участие как можно больше кандидатов», — отметил он.

О том, верит ли Явлинский в свою победу на президентских выборах, он ответил: «Я точно знаю, что мы правы. И одного этого достаточно, чтобы бороться. Кто бы здесь две недели назад представил себе, что на участке, где голосует Путин, мы возьмём 100 процентов мандатов? То, что настроение может измениться у людей, здесь у нас есть колоссальный союзник — это нынешняя власть, которая ещё не то выкинет».

Также на пресс-конференции Явлинский рассказал о промежуточных результатах кампании партии против участия России в войне в Сирии. За три месяца кампании «Время вернуться домой» к ней присоединились более ста тысяч человек.

«Когда мы начинали эту кампанию, мы не знали, что будет такая реакция. Война в Сирии, как и война на Украине, это этическая катастрофа для России, которая не будет забыта для России ещё десятилетия, а может и столетия. Одновременно это происходит с принесением в жертву российских офицеров. Туда вкладываются безумные деньги. То, что известно, это 190 миллиардов рублей. И мы же знаем, что даже это - вранье. Это значит, что огромное количество наших сограждан лишаются лекарств, бесплатного обслуживания. Все тратится на бессмысленные убийства в чужой гражданской войне», — сказал Явлинский.

Зампредседателя партии Николай Рыбаков добавил, что в кампании «Время вернуться домой» принимали участие более 550 активистов по всей России, которые провели более двух тысяч пикетов в 55 городах.