Прожиточный минимум в России поднялся выше 10 тысяч рублей

Прожиточный минимум в России установили в размере 10 329 рублей, соответсвующее постановление опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Прожиточный минимум за второй квартал 2017 года для трудоспособного населения составил 11 163 рубля, для пенсионеров — 8 506 рублей, для детей — 10 160 рублей.

В сентябре правительство одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. К 1 января 2018 года МРОТ увеличится до 9 тысяч 489 рублей, эта цифра 85% прожиточного минимума. К январю 2019 года МРОТ и прожиточный минимум, по подсчетам министерства, должны будут сравняться.

За I квартал 2017 года прожиточный минимум был 9 тысяч 909 рублей. Для трудоспособного населения он составил 10 тысяч 701 рубль, для пенсионеров — 8 тысяч 178 рублей, для детей — 9 тысяч 756 рублей.

Александра Копачева