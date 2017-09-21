Следователи потребовали арестовать активистов «Христианского государства»

Следственный отдел по району Хамовники в Москве обратился в Хамовнический суд с требованием арестовать брата лидера «Христианского государства – Святая Русь» Юрия Калинина, а также двух его сообщников. Об этом «Новой газете» рассказала пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

«В суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Баянова Александра, Манталуци Дениса и Калинина Юрия», — сообщила она.

В отношении лидера организации Александра Калинина ходатайства о мере пресечения не поступало, добавила пресс-секретарь в беседе с Интерфаксом.

По ее словам, указанных лиц обвиняют в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ. Наказание по этой статье предусматривает лишения свободы на срок до пяти лет.

Обвиняемые уже доставлены в суд. РИА Новости из зала суда сообщает, что Баянов сознался в поджогах.

Напомним, ранее Константин Добрынин сообщил о поджоге своего автомобиля. Рядом с машиной лежали обрывки бумаги, на которых было написано «За Матильду гореть».

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. По подозрению в совершении этого преступления задержаны четыре человека, в том числе Александр Калинин.

Кроме того, нападению подверглась студия самого Учителя в Петербурге: злоумышленники устроили там пожар, бросив в окна бутылки с зажигательной смесью. Ранее организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда», пообещав в противном случае сжечь их.

В широкий прокат фильм «Матильда», рассказывающий о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выйдет 26 октября. Задолго до выхода картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.