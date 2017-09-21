У многодетной матери, удалившей грудь, изъяли приемных детей. Омбудсмен пообещала ей помочь

Юлия Савиновских со своим мужем. Фото из соцсетей

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала решение суда об изъятии двоих маленьких приемных сыновей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских после того, как та удалила себе грудь.

По словам Мерзляковой, Савиновских обратилась к ней на прошлой неделе, что было уже «поздновато». При этом она отметила, что «все еще можно исправить».

«Я не исключаю, что апелляцию она может проиграть, но я уверена, что кассация, которую будет рассматривать наш президиум, пройдет хорошо. Там всесторонне рассмотрят. Я не часто хожу на кассацию, но здесь такой случай, что нам предстоит поработать», — пояснила омбудсмен в беседе с «Новой газетой».

Ранее в четверг Орджоникидзевский суд Екатеринбурга отказал Юлии Савиновских в возвращении ей опеки над двумя маленькими приемными сыновьями, которых у нее изъяли после того, как Савиновских сделала операцию по удалению молочных желез.

Как писал «Znak», утром 27 августа в квартиру семьи Савиновских, которая воспитывает двоих родных и двоих приемных детей, пришли представители опеки. Они заявили, что забирают детей, поскольку екатеринбурженка вела блог от имени трансгендера и сделала «незаконную операцию».

Как пояснили Савиновских, речь идет об операции по удалению молочных желез, на которую она решилась из-за неудобства, которые после трех родов стала доставлять большая грудь. Во время подготовки к операции Савиновских вела блог от имени выдуманного трансгендера, который хочет изменить пол. В нем она описывала, что приходится переживать человеку, решившемуся на смену пола.

Андрей Дубровский