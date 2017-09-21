«Нелюбовь» Звягинцева выдвинут на «Оскар»

Россия выдвинет на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» картину «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева. Об этом со ссылкой на источник в Российском оскаровском комитете сообщает ТАСС.

О том, что «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева могут выдвинуть на «Оскар» от России вслед за картиной «Матильда» Алексея Учителя стало известно в августе. Продюсер «Нелюбви» Александр Роднянский тогда в беседе с Интерфаксом отмечал, что у «Нелюбви» есть преимущество — приз жюри юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля.

При этом, оценивая шансы фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя на получение «Оскара», продюсер отметил, что они не высоки.

Напомним, в конце мая режиссер Андрей Звягинцев был удостоен приза жюри за картину «Нелюбовь» на конкурсной программе 70-го Каннского фестиваля.