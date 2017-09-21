Мосгорсуд оставил под домашним арестом математика Дмитрия Богатова

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу математика Дмитрия Богатова на решение Пресненского районного суда о продлении срока его домашнего ареста до 7 октября. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Саркис Дарбинян.

«Мы не были согласны с домашним арестом, просили заменить на подписку о невыезде», — сообщил Дарбинян. По его словам, мера наказания несоразмерна для человека, который не совершал никаких преступных деяний и чья вина не доказана.

Адвокат также рассказал, что представители Богатова направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В конце августа Пресненский суд Москвы продлил домашний арест Богатову до 7 октября. Сторона обвинения просила продлить арест на основании того, что компьютерно-техническая экспертиза техники, которую изъяли в доме математика, не закончена. Соответственно, и следствие не может с ней ознакомиться и предъявить обвинение.

В конце июля Пресненский суд Москвы своим решением перевел Дмитрия Богатова из СИЗО под домашний арест.

Напомним, что Богатова обвиняют по статьям о призывах к терроризму и подготовке массовых мероприятий. Якобы для этих целей он использовал фейковый аккаунт в «ВКонтакте», с которого писал от имени Айрата Баширова, и призывал людей выйти 2 апреля 2017 года на Красную площадь. Сам Богатов свою вину не признает. Его защита поясняла суду, что записи в соцсети делались с 104 IP-адресов, адрес Богатова был одним из них.

Анастасия Тороп