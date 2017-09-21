Суд арестовал активистов «Христианского государства» за поджог двух автомобилей. Они признали вину

Хамовнический суд Москвы арестовал активистов общественной организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Баянова, Юрия Калинина и Дениса Манталуца по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя — Константина Добрынина. Об этом сообщает Медиазона. По решению суда они были заключены под стражу до 11 ноября.

Активистов арестовали по обвинению в умышленном повреждении или уничтожении имущества (статья 167 УК РФ).

Баянов и Калинин признали свою вину и рассказали о совершенном преступлении. Признал ли свою вину Манталуц, остается неясным: сам он не говорил об этом, а судья в оглашенных документах этого не касалась.

«Я участвовал в поджоге. Мои чувства верующего были оскорблены», — сказал Калинин.

Напомним, что в начале сентября Константин Добрынин сообщил о поджоге своего автомобиля. Рядом с машиной лежали обрывки бумаги, на которых было написано «За Матильду гореть».

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны четыре человека, в том числе лидер «Христианского государства — Святая Русь» Александр Калинин. Его опросили по делу о поджоге и отпустили из полиции на свободу, где он будет дожидаться результатов расследования. Высказывания Калинина «в адрес фильма "Матильда" и его автора Алексея Учителя переданы на экспертизу».

В конце августа студию Учителя в Петербурге забросали бутылками с зажигательной смесью: злоумышленники устроили там пожар, бросив в окна бутылки с зажигательной смесью.

Ранее организация «Христианское государство — Святая Русь» разослала директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма «Матильда», пообещав в противном случае сжечь их.

В широкий прокат фильм «Матильда», рассказывающий о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выйдет 26 октября. Задолго до выхода картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Несколько крупных сетей кинотеаров отказались от показа фильма, мотивируя это решение тем, что не смогут обеспечить безопасность зрителей.

Анастасия Тороп