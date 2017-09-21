Гендиректор «Яндекса» опроверг сообщение о наличии «черных списков ФСО» из-за визита Путина

Генеральный директор «Яндекса» в России Александр Шульгин рассказал, что ничего не знает о «черных списках ФСО», по которым в офис компании не пускали сотрудников во время визита президента Владимира Путина, сообщает РБК.

«Входы в некоторые части здания были ограничены. Но это требование не наше, а организаторов визита. В остальном — обычный режим работы», — сказал Шульгин.

Напомним, что Путин посетил офис «Яндекса» в Москве, чтобы поздравить сотрудников с 20-летием компании. После окончания встречи офис «Яндекса» был эвакуирован из-за звонка неизвестного об угрозе взрыва.

Издание The Bell узнало, что на этой неделе в компании была репетиция визита с участием сотрудников администрации президента. Работникам «Яндекса» рекомендовали специально не наряжаться к приезду президента, так как «вся обстановка должна быть максимально приближена к реальной жизни». По словам источников издания, сотрудников также заранее просили не запирать тумбочки и шкафы, так как они могут быть проверены.

В день визита президента всех сотрудников тщательно досматривали на входе в офис. «Медиазона» со ссылкой на сотрудников компании сообщила, что некоторых работников сегодня не пустили в офис, так как они оказались в неких «черных списках». Собеседники Meduza также рассказали, что последние полчаса перед приездом Путина присутствующим запретили вставать с мест, вплоть до запрета на посещение туалета.