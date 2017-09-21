Умерла самая богатая женщина в мире Лилиан Беттанкур

Дочь основателя косметической группы L'Oreal Лилиан Беттанкур, самая богатая женщина в мире по версии журнала Forbes, умерла в возрасте 94 лет, сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя совета директоров L'Oreal Жан-Поля Агона. Причины смерти не называются.

Состояние Беттанкур оценивается в 44,7 млрд долларов. Ее семья владеет в L’Oreal 33,1% акций. В списке самых богатых людей мира она занимала 14-е место.

В 2007 году ее единственная дочь Франсуаза Беттанкур-Мейерс обратилась в суд, требуя признать свою мать недееспособной, поскольку та подарила одному из друзей около 1 млрд евро. В 2011 году суд передал опекунство над Беттанкур ее дочери и двум внукам.

После смерти Беттанкур самой богатой женщиной в мире, по данным Forbes, стала Элис Уолтон, дочь основателя сети магазинов Wal-Mart Сэма Уолтона, с состоянием 33,8 млрд долларов.

Анастасия Тороп