«Следователь подсказывал ему, что говорить»: Николай Ляскин — об очной ставке с ударившим его трубой хулиганом

Глава московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин рассказал «Новой газете» об очной ставке с напавшим на него мужчиной. По словам Ляскина, следователь наводящими вопросами подсказывал подозреваемому, что говорить.

«Задержанный продолжает свою провокацию, якобы я его нанял, чтобы он ударил меня по голове, хотя в его словах есть ряд несостыковок», – сказал Ляскин.

По версии, которую выдвигает подозреваемый, Ляскин стал договариваться о покушении в штабе в присутствии большого количества людей и в первый же день перечислил ему деньги за услугу. «Это уже какой-то идиотизм», – так Ляскин прокомментировал слова нападавшего.

После встречи с подозреваемым следователь попытался изъять у главы московского штаба телефон.

«Следователь сказал, что будет проводить выемку телефона в рамках уголовного дела, хотя я официально являюсь потерпевшим», – сказал Ляскин. Он уточнил, что не берет на такие встречи гаджеты, «зная любовь сотрудников полиции к технике ФБК», поэтому телефон изъять не удалось.

Ляскин также рассказал, что подозреваемый мужчина действительно приходил в московский штаб, чтобы узнать о кампании. «Сразу было видно, что это не наш человек», – вспомнил он.

Подозреваемого в нападении на Ляскина полиция задержала 19 сентября. Им оказался 36-летний уроженец Ленинградской области. Мужчина рассказал на допросе, что Ляскин предложил ему совершить нападение на самого себя за вознаграждение. По словам главы штаба Навального, после нападения ему пришла sms со словом «исполнил».

Ляскин говорит, что о «подкупе» он узнал от журналистов.

Напомним, 15 сентября неизвестный напал на Ляскина, ударил железной трубой по голове и плечу. Врачи диагностировали у главы штаба Навального закрытую черепно-мозговую травму. Полиция возбудила дело по статье «хулиганство» (статья 213 УК России).

Анастасия Тороп