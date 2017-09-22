Facebook передаст Конгрессу США данные об оплаченной политической рекламе из России

Компания Facebook предоставит американскому Конгрессу данные о политической рекламе, которая была оплачена с российских счетов. Информацию передадут комитетам по разведке обеих палат парламента, сообщает телеканал CNN.

На своей странице в соцсети основатель компании Марк Цукерберг анонсировал план решения проблемы иностранного вмешательства в выборы. Он состоит из девяти пунктов.

Цукерберг заявил, что Facebook «впервые предоставит возможность видеть любую политическую рекламу, которая действует в социальной сети, независимо от того, на кого она направлена».

Кроме этого, компания будет требовать от политических рекламодателей раскрывать, кто именно платит за рекламу. Как отметил основатель соцсети, это требование уже прописано в американском законодательстве, однако применяется только к политической рекламе на телевидении, но не в социальных медиа.

«Мы будем работать <...>, чтобы создать новый стандарт прозрачности в онлайн-рекламных кампаниях», — заявил Цукерберг.

Он добавил, что над решением проблемы вмешательства работают более 250 сотрудников Facebook. Они взаимодействуют с избирательными комиссиями по всему миру, чтобы обозначить риски и делиться информацией о нечистоплотных субъектах с другими ИТ-компаниями.

Facebook уже передал информацию о рекламных объявлениях и счетах спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует дело о вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Конгресс пока не располагает этими данными. По словам источника телеканала, Facebook поделится информацией о трех тысячах рекламных объявлений.

Ранее директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявлял, что в течение последних двух лет рекламу политического характера в соцсети покупали связанные с Россией аккаунты. По данным The Washington Post, покупкой рекламы занималась «фабрика троллей, известная продвижением пропаганды Кремля». Кремль эту информацию опровергал.

В США расследуется дело о вмешательстве России в предвыборный процесс 2016 года, в результате которого президентом страны стал республиканец Дональд Трамп.