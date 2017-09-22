Новая газета

Конгресс США перенес слушания с Евгением Касперским

Политика

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Конгресс США перенес на неопределенное время слушания с участием гендиректора «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского, сообщается в его твиттере.

Заседание комитета по вопросам науки, космоса и технологий палаты должно было состояться 27 сентября. Ожидалось, что Касперский даст показания по поводу своей связи с российскими властями.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США подозревает компанию Касперского в организации кибершпионажа во время прошлогодних президентских выборов.

Министерство запретило госучреждениям пользоваться антивирусами «Лаборатории Касперского», Белый дом исключил компанию из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования госорганами, а крупнейший ритейлер электроники США Best Buy перестал продавать продукты компании.

Евгений Касперский отрицает обвинения в работе на российское правительство.

Теги:
касперский, сша, выборы
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