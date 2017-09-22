Конгресс США перенес слушания с Евгением Касперским

Конгресс США перенес на неопределенное время слушания с участием гендиректора «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского, сообщается в его твиттере.

Заседание комитета по вопросам науки, космоса и технологий палаты должно было состояться 27 сентября. Ожидалось, что Касперский даст показания по поводу своей связи с российскими властями.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США подозревает компанию Касперского в организации кибершпионажа во время прошлогодних президентских выборов.

Читайте также Facebook передаст Конгрессу США данные об оплаченной политической рекламе из России

Министерство запретило госучреждениям пользоваться антивирусами «Лаборатории Касперского», Белый дом исключил компанию из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования госорганами, а крупнейший ритейлер электроники США Best Buy перестал продавать продукты компании.

Евгений Касперский отрицает обвинения в работе на российское правительство.