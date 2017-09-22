Конгресс США перенес слушания с Евгением Касперским
Конгресс США перенес на неопределенное время слушания с участием гендиректора «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского, сообщается в его твиттере.
Заседание комитета по вопросам науки, космоса и технологий палаты должно было состояться 27 сентября. Ожидалось, что Касперский даст показания по поводу своей связи с российскими властями.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США подозревает компанию Касперского в организации кибершпионажа во время прошлогодних президентских выборов.
Министерство запретило госучреждениям пользоваться антивирусами «Лаборатории Касперского», Белый дом исключил компанию из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования госорганами, а крупнейший ритейлер электроники США Best Buy перестал продавать продукты компании.
Евгений Касперский отрицает обвинения в работе на российское правительство.